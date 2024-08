Napoli, rissa sulla spiaggia di Rotonda Diaz

168 Visite

Mercoledì 14 agosto intorno alle ore 16 un gruppo di ragazzi si è reso protagonista di una rissa in acqua aggredendo a pugni un altro individuo. Quest’ultimo ha cercato di utilizzare un’asta di ombrellone e bottiglie di vetro per vendicarsi. Utilizzate anche bottiglie di vetro per colpire la vittima. Lo hanno segnalato alcuni bagnanti che hanno assistito alla scena inviando anche alcune foto al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews