Vomero: donna blocca il suo rapinatore. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in via Jannelli al Vomero per la segnalazione di una donna rapinata all’interno di un condominio.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno notato una coppia che stava trattenendo un soggetto e li hanno raggiunti accertando che un uomo, pochi istanti prima, dopo essersi spacciato per il tecnico degli ascensori, aveva seguito la donna fino al piano di casa dove, dopo averla trattenuta per un braccio, le aveva strappato la borsa trascinandola per le scale; qui, la vittima, riusciva a trattenere il rapinatore attirando l’attenzione del compagno che si trovava in casa, il quale, udite le urla della compagna è uscito ed ha trattenuto il soggetto fino al sopraggiungere della polizia.

Pertanto, un 47enne di Marano di Napoli, è stato tratto in arresto per tentata rapina e, altresì, denunciato per porto di oggetti atti ad offendere, essendo stato trovato in possesso di un paio di forbici.













