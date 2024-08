Sarà un Ferragosto di scioperi per chi viaggia da e per il Portogallo con la compagnia aerea EasyJet. Annunciata due settimane fa, l’astensione dal lavoro di tre giorni del personale di volo è stata confermata e ha già portato alla cancellazione di centinaia di voli previsti nei giorni 15, 16 e 17 agosto. “Avevamo in programma 1.138 collegamenti da e per il Portogallo, ma abbiamo dovuto cancellarne 232“, si legge in un comunicato della compagnia. Altri voli potranno ancora subire ritardi o cancellazioni, poiché quelli che hanno origine fuori dal Portogallo non sono soggetti dall’obbligo di preavviso di sciopero.