Settembre a Qualiano: sport, divertimento ed eventi

A Qualiano il mese di settembre sarà caratterizzato da eventi. Ad aprire le danze sarà la sagra della: “Percoca nel vino” che giunge alla sua terza edizione e, si terrà in data 7 settembre presso Piazzetta De Gasperi. Organizzata dalla Pro Loco Qualiano, essa è un must per ogni amante delle tradizioni e della buona tavola. Rinnovata, anche in questa occasione la collaborazione con l’ortofrutta Granata che si occuperà di preparare dei piatti davvero prelibati. Protagonista sarà anche la musica dei Vienteterra, uno dei gruppi folk più importanti in regione che faranno ballare e divertire il popolo qualianese e non, presente all’iniziativa. Domenica 8 settembre presso il campo comunale Santo Stefano si terrà invece, il torneo di calcio intitolato: “Memorial Schiattarella”, in memoria del calciatore Rosario Schiattarella che morì nel settembre del 2021 a soli 54 anni, a causa di un malore improvviso mentre era a fare jogging. Sarà il quarto anno di fila, che Rosario Schiattarella verrà ricordato da amici ed ex colleghi di squadre calcistiche maranesi e di altre città. A premiare vincitori e partecipanti, gli amministratori del Comune di Qualiano. Ma sarà proprio il fine settimana del 20 settembre, che vedrà Qualiano al centro di tre grandissime giornate: Si inizia venerdì 20 settembre, con la serata: “Ragazza We can dance” condotta da Dino Piacenti; sabato 21 settembre tra Via Roma e Piazza Gabriele D’Annunzio in serata ci sarà la sagra della patata anche questa organizzata dalla Pro Loco Qualiano. Infine, domenica mattina 22 settembre torna il consueto appuntamento de: “Il raduno di auto e modo d’epoca”, voluto fortemente dall’Avvocato Giulio Cacciapuoti che, quest’anno giunge alla XIV edizione. Un appuntamento questo, che si rinnova di anno e in anno e, vede crescere sempre più gli appassionati e non che raggiungo il territorio qualianese. L’iniziativa si svolgerà lungo via Rosselli e, Qualiano si trasformerà ancora una volta in un vero e proprio museo a cielo aperto dove sarà possibile osservare le vetture del ‘900 e i bambini potranno venire a passeggiare con le proprie famiglie. L’ultimo appuntamento che vedrà protagonista il comune di Qualiano sarà domenica 29 settembre di pomeriggio quando ci sarà l’iniziativa “È nu juorn ‘e sport” voluta dal Consigliere Comunale Cerqua Bonaventura. Una giornata all’insegna dello sport, del divertimento ma anche di tante premiazioni. “Siamo lieti di ospitare anche per quest’anno tutte queste iniziative che, permettono di rendere partecipi non soltanto la gente di Qualiano ma anche il popolo dei comuni limitrofi”, queste le parole dell’Assessore Salvatore Onofaro.