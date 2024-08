290 Visite

Nella finale olimpica del salto in alto Gianmarco Tamberi non è andato oltre il 2.22 L’azzurro, che partecipa vaalla gara nonostante il nuovo attacco di colica renale all’alba di stamane e il trasporto in ospedale con ambulanza nel primo pomeriggio, come altri concorrenti – il primo l’amico-rivale Barshim – ha provato a non arrendersi, ma la forma non ottimale non gli ha consentito di andare oltre.













