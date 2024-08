Licenziamenti operatori Asl Na1, Nappi (Lega): solidarietà ai lavoratori impegnati in un agosto di lotta contro le bugie della Regione

257 Visite

“Di punto in bianco, sordi ad ogni richiesta di mantenere gli impegni presi in Consiglio su proposta della Lega – fatta propria da tutte le forze politiche, sia di opposizione che di maggioranza – per la stabilizzazione di centinaia di lavoratori, la Regione e l’Asl Na1 gettano sulla strada gli operatori e le loro famiglie. De Luca e i suoi continuano a restare immobili anche davanti alle proteste di persone che, soprattutto nel periodo Covid, hanno dato prova di grande professionalità rendendo un importante servizio alla comunità. La nostra solidarietà e il massimo sostegno ai lavoratori impegnati in un agosto di lotta contro le bugie della Regione”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













