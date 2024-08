Baia Domizia, carabiniere salva un uomo che rischiava di annegare: arrivano i complimenti del premier

343 Visite

Arrivano i complimenti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni al carabiniere Francesco Capuano.

Il salvataggio

Il militare ieri a Mondragone, mentre si trovava in spiaggia a Baia Domizia in vacanza, si è lanciato nel mare agitato per salvare la vita di un uomo che rischiava di annegare.

Il post della premier

“A Baia Domizia, un uomo in difficolta’ in mare rischiava di annegare. Francesco Capuano, un carabiniere fuori servizio, e’ intervenuto con coraggio e senza esitazione, gettandosi in acqua per salvarlo e portandolo a riva. Alla riconoscenza della famiglia dell’uomo salvato, ha risposto: ‘Non e’ un atto eroico per un carabiniere, ma una normalita’ assoluta’. Complimenti, Francesco” scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews