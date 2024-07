I giovani bocciano il profilattico: boom di malattie sessualmente trasmissibili

54 Visite

Aumentano nel nostro Paese le malattie sessualmente trasmissibili. Contagi di sifilide, gonorrea e clamidia hanno avuto un’impennata e a dimostrarlo sono i dati. In attesa della pubblicazione ufficiale dell’Istituto superiore di Sanità, i primi dati dei sistemi di sorveglianza sentinella, analizzati durante la sedicesima edizione di Icar – Italian Conference on Aids and Antiviral Research e coordinati dal Centro operativo Aids dell’Iss, rilevano significativi incrementi nella diffusione delle infezioni sessualmente trasmesse.

“ I dati del 2022 mostrano un incremento delle Ist soprattutto tra i giovani – sottolinea Barbara Suligoi, direttore Coa dell’Iss – Per la gonorrea sono stati segnalati al sistema sentinella circa 1.200 casi, che rispetto agli 820 del 2021 implicano un aumento del 50%. Per la sifilide, siamo passati da 580 casi del 2021 a 700, quindi +20%. Questa crescita nei numeri non è solo un effetto della maggiore socializzazione che si è verificata dopo le fasi più acute della pandemia da Covid-19, in quanto si riscontra anche rispetto al 2019, quando i casi di gonorrea erano stati 610 (+100%), mentre quelli di sifilide erano 470 (+50%)” .













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews