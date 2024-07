Striano, stabilimento in via Fiamme: fiamme visibili a grande distanza

143 Visite

Un grosso incendio è divampato nell’area di un complesso di Striano, interessando uno stabilimento. Le fiamme sono divampate in maniera violenta e la situazione sembra attualmente sotto controllo, ma le prime informazioni rivelano che l’incendio ha raggiunto proporzioni significative. Le squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo tempestivamente sul posto, ma la colonna di fumo nero che si erge dall’area è visibile a grande distanza. Questo suggerisce che il rogo coinvolga materiali altamente infiammabili e potrebbe essere di vasta entità. I residenti e le attività nelle vicinanze sono avvertiti e per adesso non si conosce di eventuali sgomberi dalle abitazioni circostanti.













