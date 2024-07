Il dramma degli sfollati di Scampia: in 800 evacuati in attesa delle verifiche strutturali

110 Visite

I residenti evacuati dalla Vela Celeste sono circa 800 persone, di cui almeno 300 minori. Dopo l’evacuazione per verificare le condizioni di sicurezza dell’edificio, sono state disposte verifiche tecniche immediate su immobili che stanno proseguendo: se l’esito delle verifiche sarà favorevole, – ha rassicurato il prefetto Michele di Bari – pian piano le persone potranno tornare in casa.

Nell’edificio evacuato vivono 800 persone, di cui 300 minori, ci sono 73 disabili, di cui 15 minori, «che sono tutti seguiti. Se non ci sarà rientro da parte di tutti in casa, la Protezione civile regionale, con un centro accoglienza, e il Comune di Napoli, che ha già trovato strutture alloggiative alternative, predisporranno l’eventuale alloggio di queste persone».













