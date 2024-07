Harris, la vicepresidente amata a Hollywood e detestata dal popolo. “Sguaiata e incompetente”

La vicepresidente degli Stati Uniti non ha convinto gli americani nonostante i tentativi della Casa Bianca di rilanciare la sua immagine. Come scrive Federico Rampini sul Corriere della Sera, per quasi tutti la vice di Biden per “quasi tutti è ritenuta un’incapace”. Biden le ha affidato il dossier immigrazione e lei al primo viaggio all’estero, giugno 2021, ha detto alla popolazione del Centramerica: «Voglio essere chiara con le persone di questa regione che stanno pensando di intraprendere quel pericoloso viaggio verso il confine tra Stati Uniti e Messico. Non venite». In un solo discorso, come ha ricordato l’editorialista del Corriere, “la finzione della sua appartenenza all’ala radicale del partito è crollata subito. I media che l’avevano esaltata l’hanno abbandonata. Tutti coloro che ne avevano cantato le lodi hanno cominciato a raccontare la «vera Kamala»: spesso sguaiata, antipatica a furia di voler essere simpatica, incompetente, e una fabbrica di gaffe quasi altrettanto imbarazzanti di quelle di Biden”.