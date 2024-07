A 92 anni dona gli organi e salva quattro vite

128 Visite

È una bellissima storia quella riportata dall’Associazione sarda trapiantati Odv di Nuoro, che ha raccontato con un post su Facebook, la grande generosità di Toni (Antonio Bua), un anziano di Ovodda, comune della Barbagia in provincia di Nuoro.

Da sempre la sua numerosa famiglia, con tanti nipoti e pronipoti, conosceva il suo desiderio, quello di poter donare al momento della morte i propri organi: “ Se posso aiutare qualcuno, è giusto che i miei organi lo possano salvare “, aveva ripetuto più volte nonno Toni durante la sua lunga vita. E così è stato.

Bua era ricoverato da giorni all’ospedale di Nuoro, in seguito alle complicanze provocate da un’emorragia cerebrale, così i parenti appena saputo che per lui non c’era speranza e che i suoi organi avrebbero invece potuto salvare altre vite, conoscendo le sue volontà hanno dato subito l’assenso per il prelievo. Il riserbo in questi casi è strettissimo, nessuno sa a chi o dove andranno questi organi o quali siano stati espiantati. Si parla di un rene, trovato dai medici in ottime condizioni e poi messo a disposizione della Banca Nazionale delle Donazioni.













