MARANO, ALTRA ORDINARIA DOMENICA DI MONNEZZA OVUNQUE. IZZO: SITUAZIONE FUORI CONTROLLO

Oramai nel nostro paese non si usa più dire buona domenica ma buona “monnezza” visto che ogni domenica la città è zeppa di cumuli d’ immondizia. Il problema non investe solo alcune zone ma l’ interno territorio cittadino dalle periferie, al centro storico e ai corsi principali.

Drammatica è diventata la situazione igienico-sanitaria all’ incrocio di via Casaggiarrusso e via Padreterno e all’ ingresso del secondo vicolo Casaggiarrusso dove i cumuli di ” monnezza tutti i giorni della settimana sono ornamenti maleodorosi che con il caldo cocente e l’ incremento dei casi di Covid mettono in serio pericolo la salute pubblica ( questo l’ autorità sanitaria sul territorio “il Sindaco” lo dovrebbe sapere”.

Gli abitanti di queste zone sono alla disperazione totale, non riuscendo a far capire agli incivili del posto che la spazzatura va conferita nei giorni stabiliti nei bidoni e non lasciata per strada.

Sono anche arrabbiati perché non vi è un serio controllo del territorio da parte dell’autorità comunale con atti sanzionatori e verifica dei ruoli degli incivili cittadini.

La situazione degrado ambientale è riscontrabile anche nella parte centrale della città sui corsi ad esempio ogni domenica i cassonetti condominiali sono zeppi di spazzatura, con cumuli d’ immondizia che fuoriuscendo dagli stessi invadono la carreggiata, chi controlla?

Oltre il danno la beffa i cittadini che pagano bollette carissime di TARI, per il prelievo della spazzatura e lo spazzamento delle strade si vedono privati sistematicamente di questi servizi, di chi la colpa? Chi dovrebbe controllare la ditta contrattualizzata ? Dove sono finiti i sorveglianti? E le sanzioni vengono inflitte alla stessa se inadempiente?

In primis dovrebbe essere l’ autorità sanitaria della città ” il Sindaco”, che non può nascondersi dietro l’ ormai fotocopia risposta data “non ci sono soldi” c’è il dissesto finanziario ,qui è una questione di buona amministrazione, di rispetto dei cittadini e dei contribuenti.

L’ appello al controllo del territorio va esteso anche alla Polizia Locale e ai Carabinieri nonostante si sa che hanno un organico sottodimensionato, si chiede un ulteriore sforzo a difesa della salute pubblica.

Michele Izzo Consigliere Comunale













