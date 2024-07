Berrettini non si ferma: suo il torneo di Gstaad

128 Visite

Il tennista italiano Matteo Berrettini ha vinto il torneo ATP 250 di Gstaad, in Svizzera, battendo in finale il francese Quentin Halys molto nettamente in due set e in appena 59 minuti (con il punteggio di 6-3, 6-1). In finale Berrettini era decisamente favorito, anche perché il risultato migliore del torneo lo aveva ottenuto in semifinale battendo il greco Stefanos Tsitsipas in una partita ben più combattuta: Tsitsipas è uno dei giocatori migliori al mondo sulla terra rossa, la superficie su cui si gioca il torneo di Gstaad. La categoria “250” è la più bassa dell’ATP, il circuito maggiore del tennis maschile, dopo gli Slam, i Masters 1000 e gli ATP 500.













