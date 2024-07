Terra dei Fuochi. A Calvizzano assunti 4 nuovi agenti di Polizia Municipale

152 Visite

Quattro nuovi agenti di polizia locale per il Comune di Calvizzano. La procedura selettiva, avviata dall’Ente, è stata completata nell’ambito del progetto “Terra dei Fuochi” grazie alle risorse assegnate dal Ministero dell’Interno, a valere sul Fondo Unico Giustizia (Fug). Il Sindaco dopo aver siglato il protocollo d’intesa con il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha fornito agli uffici gli appositi indirizzi per l’avvio delle procedure selettive che si sono concluse il 15 luglio scorso. Oggi i nuovi agenti si sono recati presso il Comune e hanno ufficialmente preso servizio.

“Sono felice di annunciare – afferma il primo cittadino – che abbiamo rafforzato la nostra Polizia Locale con l’assunzione di quattro nuovi agenti. L’obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza nella nostra comunità ma soprattutto contrastare lo sversamento illecito di rifiuti sul nostro territorio. Grazie a questo progetto, i quattro nuovi agenti saranno operativi per 3 mesi, con il 100% delle loro spettanze coperte dal Viminale. Desidero ringraziare il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e l’intero Governo per aver destinato in favore dei nostri comuni risorse importantissime, che ci aiuteranno a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici, anche in vista dell’aumento delle temperature e dell’approssimarsi della stagione estiva. Un grazie va anche al Prefetto di Napoli, S.E. Michele di Bari, per aver sostenuto costantemente attraverso la Prefettura i Comuni interessati dal riparto delle risorse, al Comandante della Polizia Municipale Raffaele Ferrillo per aver seguito in maniera impeccabile l’intera procedura e al consigliere delegato Avv. Fabio Felaco”.

Il sindaco aggiunge: “La nostra amministrazione si impegnerà ulteriormente per potenziare il settore della polizia locale, già nelle scorse settimane abbiamo assunto un nuovo agente di polizia municipale mediante scorrimento di graduatorie, e continueremo nel futuro anche attraverso concorsi pubblici. Ringrazio tutti per il supporto e sono fiducioso che, con il contributo di questi nuovi agenti, riusciremo a rendere Calvizzano un luogo più civile e sicuro per tutti noi”.