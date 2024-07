350 Visite

Omicidio Giaccio, le parti civili: mamma, fratelli di Giulio Giaccio e Fondazione Polis. La mamma di Giaccio dichiara: “ Siamo soddisfatti per la condanna ma riteniamo che vi siano gli estremi per il riconoscimento del povero Giulio come vittima innocente di camorra. Confidiamo che in appello la C di Assise investita confermi la condanna con l’aggravante del 416 bis e dei futili motivi”.













