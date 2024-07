IL PRESIDENTE ZIGARELLI AL CENTRO SPORTIVO “PINO DANIELE” DI CAIVANO

70 Visite

Questa mattina il Presidente del C.R. Campania FIGC LND Campania Carmine Zigarelli ha visitato il centro sportivo “Pino Daniele” di Caivano (Na), accolto dal Direttore Sport e Salute Nicola Perrone e dai dirigenti Luca Piscopo e Carmine Gatti del Gruppo Fiamme Oro della Polizia di Stato.

“Un incontro proficuo foriero di nuove iniziative per il territorio e per creare le basi per un futuro migliore per tanti giovani – ha dichiarato Zigarelli -. Ringrazio il Direttore Perrone e il Gruppo Fiamme Oro per la disponibilità e per il grande lavoro che stanno svolgendo a Caivano, ridonando speranza, coraggio e orgoglio alla città. Il centro ‘Pino Daniele’, in pochissimo tempo è divenuto ‘porto sicuro’, dove svolgere attività sportiva e ludica, dai più piccini ai più grandi, coltivando i loro sogni, imparando il rispetto delle regole, del valore ineludibile del sacrificio e della legalità. Siamo tutti in campo, giocando di squadra, per il bene di Caivano e della Campania”.













