Bagnoli, Nappi (Lega): ma con che faccia (di bronzo) De Luca ancora parla?

89 Visite

“Mi chiedo dove Vincenzino De Luca trovi ancora il coraggio e la faccia per parlare. In pochi mesi, il Governo gli ha mostrato il modo giusto e concreto con cui si finalizzano gli interventi infrastrutturali per la rinascita di Bagnoli, dopo 30 anni di fallimento della sinistra. Capisco che il buongoverno stupisca e innervosisca il presidente della Regione, abituato a finanziare coi soldi pubblici la sagra della salsiccia o al massimo, qualche opera minore e inutile, e beninteso, soltanto nei comuni gestiti dai suoi ‘famigli’. Farebbe meglio a rassegnarsi perché la stagione del caciocavallo e del clientelismo sta finendo anche qui da noi. Ed è ovvio che nella Campania del futuro – sempre più prossimo – non ci potrà essere spazio per personaggi come lui”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

—













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews