Bagnoli, “sono il civile De Luca”. Il governatore accoglie Meloni

“Sono il civile De Luca, le rinnovo il mio benvenuto». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha accolto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all’auditorium di Porta del Parco, per la firma del protocollo d’intesa per la riqualificazione e la rigenerazione urbana del Sin Bagnoli-Coroglio. La premier Meloni ha ringraziato il presidente della Regione e i due si sono stretti la mano. Una frecciata, quella del “governatore” della Campania, che fa seguito alle parole pronunciate le scorso 28 maggio a Caivano dalla premier, che aveva salutato De Luca dicendo “sono quella stronza della Meloni”.

Meloni è a Bagnoli con il Commissario straordinario di Bagnoli e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. La premier è arrivata col sorriso e i due si sono intrattenuti per un brevissimo scambio di battute. Presente anche il ministro del Pnrr, Raffaele Fitto.













