Marano, Izzo: “Il perenne degrado dei marciapiedi della città”

La condizione dei marciapiedi nella città di Marano di Napoli è alquanto desolata e degradata, pavimentazione dislivellata spesso con grosse buche,con erbacce e spesso con escrementi di animali che li rendono impercorribili. Situazione, questa, che si paventa un po’ in tutte le zone della città, dove una persona normo dotata fa fatica a percorrerli, per il pericolo di cadere e per i tanti ostacoli che si paventano al suo cospetto.

In particolare i marciapiedi della zona periferica della città, come quelli di Via Padreterno nella vicinanza della scuola Siani sono letteralmente scomparsi lasciando il posto a veri cespugli di selvaggia vegetazione che li rendono impraticabili .

Caro Sindaco non crediamo che ci voglia l’ uscita dal dissesto finanziario e il risanamento delle casse comunali per sopperire a uno sconcio di sciatteria politica amministrativa che mortifica i cittadini.

Ben vengano le kermesse con proiezioni di film o con eventi ludici di aggregazione ma al cittadino comune in primis interessa il vivere in una città a misura d’ uomo dove non vi sia degrado igienico ambientale.

Ieri alla scuola Siani si è inaugurato il murale di Giancarlo Siani e mi sovviene una domanda dal profondo dell’ animo: cosa direbbe Giancarlo morto per il trionfo della legalità e del vivere civile nel vedere le condizioni in cui vivono i cittadini di Marano una città fantasma di se stessa, dove regna il degrado a pochi metri dalla sua immagine ” caro vicesindaco non basta un murale per omaggiarlo” ma fatti.

Mi auguro tanto per il bene della città di non essere ritornati all’ epoca della Kermesse “Rossodisera”, quando per una settimana alla collettività maranese venivano proprnati momenti canori e ludici, nel mentre si programmava la città di oggi.

Michele Izzo Consigliere Comunale













