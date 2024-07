STATI UNITI, IL VILE E ORRENDO ATTENTATO A TRUMP. SPARI DURANTE IL COMIZIO, IL TYCOON FERITO, DUE MORTI

100 Visite

Attentato all’ex Presidente degli Stati Uniti durante un comizio a Butler, in Pennsylvania. Lo conferma l’Fbi dopo le prime ricostruzioni. Donald Trump è stato ferito all’orecchio destro. Il tycoon, candidato repubblicano alle prossime Presidenziali, stava affrontando l’ultimo palco prima dell’apertura della convention repubblicana. Nella sparatoria sarebbe morta una persona e due sono rimaste ferite . Sono tutti adulti e maschi. Ucciso il presunto attentatore. Secondo il Washington Post si tratterebbe di un “ 20enne ”, appostato sul tetto di un piccolo edificio a circa 400 metri a nord del palco da cui stava parlando Trump. Il ragazzo – più che un tiratore sembrerebbe privo di addestramento militare – è stato neutralizzato dai Rangers. Non aveva documenti con sé, pertanto ancora non è nota la sua identità. La posizione del corpo, però, corrisponderebbe alla provenienza dei colpi. Secondo la polizia, non è “scontato” si sia trattato di un “lupo solitario”.

L’ex Presidente sta bene. “Il presidente Trump ringrazia le forze dell’ordine e i primi soccorritori per la rapida azione durante questo atto atroce”, ha detto in una nota il portavoce Steven Cheung. “Sta bene, è in fase di controllo”.