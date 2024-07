Anziani maltrattati e insultati in ospizio, 7 condanne a Napoli

89 Visite

Documentarono vicende da brividi, i carabinieri e la procura di Napoli, durante le indagini su quanto accadeva nella casa di riposo “Casa Nonna Rosa” di corso

Vittorio Emanuele, a Napoli. Minacce, violenze psicologiche e

insulti che vedevano nella veste di vittime una quindicina di

anziani, tra cui anche una ultracentenaria. Due giorni fa, la

sesta sezione penale del tribunale di Napoli, ha condannato

tutti e sette gli imputati – Gennaro Postiglione, Rosa Mascetta,

Grazia Rocco, Caterina Fornaro, Simona Cimmarosa, Marco Marzano

e Aniello Robilotta – a pene variabili tra 3 anni e 3 anni e 10

mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti.

“Ti dò una testata in bocca”, “Ti uccido, ti spezzo le dita”,

“ti metto le mani al collo, ti faccio morire”: i militari

dell’Arma (coordinati dal pm Barbara Aprea che ha rappresentato

l’accusa durante il dibattimento, e dal procuratore aggiunto

Raffaello Falcone che invece coordina la sezione fasce deboli

della procura partenopea) hanno documentato spinte, strattoni,

percosse (schiaffi, pizzicotti, mani e braccia strette con

forza) ma anche la somministrazione di farmaci per tenere gli

ospiti dell’ospizio sedati e cibo bollente per punirli.

Condotte ritenute assolutamente vessatorie e considerate, tra

l’altro, all’origine di malesseri, lesioni, sofferenze fisiche e

morali.

Per tutti il giudice ha anche disposto l’interdizione dai

pubblici uffici per tre anni e il risarcimento dei danni da

quantificare in separata sede.

Resta ancora sotto indagine invece la psicologa che dirigeva

il centro.

Gli arresti emessi dal gip (in carcere e ai domiciliari)

risalgono al giugno del 2023. Il reato contestato fu

maltrattamenti continuati e aggravati in concorso nei confronti

delle persone affidate alla loro cura e vigilanza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews