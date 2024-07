Agerola Sui Sentieri Degli Dei: da Colapesce Dimartino, Ermal Meta e Malika Ajane la grande estate del festival dal 17 luglio all’8 settembre  

79 Visite

Agerola, a cavallo tra due dei luoghi più belli al mondo, la costiera sorrentina e quella amalfitana, anche quest’anno torna protagonista dell’estate: prende il via la XIII edizione del Festival con i nomi più importanti della musica e della cultura italiana e internazionale. Il Sindaco metropolitano Manfredi: “Come Città Metropolitana di Napoli sosteniamo anche quest’anno la rassegna perché arricchisce in maniera determinante l’offerta culturale e artistica di tutta l’area metropolitana partenopea per residenti e turisti”. Tutti gli eventi a ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Torna il fascino senza tempo di “AGEROLA SUI SENTIERI DEGLI DEI – Festival dell’Alta Costiera Amalfitana”, ormai diventato simbolo e narrazione di una terra fantastica, uno dei luoghi più suggestivi della costiera Amalfitana. Il Festival, giunto alla sua tredicesima edizione, rappresenta il connubio perfetto tra l’arte, che trova riscontro in un parterre di livello internazionale, e la bellezza di un territorio baciato dagli Dèi, in cui storia, natura, tradizioni ed eccellenze enogastronomiche sono l’essenza di una vocazione turistica incentrata sul benessere e sulla qualità della vita, tra paesaggi incontaminati e panorami mozzafiato, sospesi tra terra e cielo.

Il cartellone di questa edizione si apre ad un ricco programma di eventi per coinvolgere un pubblico trasversale e desideroso di trascorrere serate in luoghi intrisi di magia. Ancora una volta, la Produzione Palco Reale porta sul palco un cartellone di concerti imperdibili, curato con la massima attenzione per soddisfare i gusti di un parterre eterogeneo. Sui due spettacolari palchi di Parco Colonia Montana (1200 posti a sedere) e del Belvedere Parco Corona (300 posti a sedere), si alterneranno artisti del calibro di: Colapesce Dimartino, Luca Madonia, Isotta, Banco del Mutuo Soccorso, Mario Rosini, Francesco Baccini, Vale LP, Ermal Meta, Dargen D’Amico, Roberto Colella, Tiromancino, Malika Ayane, Sergio Caputo, Maurizio Vandelli, I Jalisse, Fiat 131, Amara, Serena Brancale, Marco Masini, Merlot, Claudia Campagnola e Diamante. Nel cartellone anche la Banda Musicale dell’Aeronautica Militare, l’Orchestra Sinfonica Internazionale della Campania diretta dal maestro Leonardo Quadrini per il Centenario Pucciniano e la partecipazione di Pino Imperatore ed Erri De Luca. Attesa per l’Alba magica in alta quota su Monte Tre Calli nella notte tra il 14 e il 15 agosto per accogliere tra le note il sorgere del sole scrutando l’orizzonte e lasciandosi ammaliare dalla musica melliflua e dalla bellezza travolgente di Agerola in un’atmosfera incantevole.

La kermesse è stata presentata questa mattina nei saloni del Gran Caffè Gambrinus di Napoli. Insieme con il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuti il Sindaco di Agerola, Tommaso Naclerio, con il Vicesindaco, Luca Mascolo, e l’Assessore alla Cultura e al Turismo, Regina Milo, e l’Assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci.

Una descrizione intensa e profonda del Festival è raccolta nelle parole del sindaco Naclerio: “Il Festival è un’emozione che si rinnova, è il desiderio di proiettare la nostra splendida terra sui grandi palcoscenici nazionali ed internazionali, coniugando paesaggio e cultura, arte e natura, in una location unica al mondo. La XIII edizione del Festival Sui Sentieri degli Dei conferma il percorso di crescita che stiamo portando avanti, con ospiti e artisti che hanno scritto la storia della musica e della letteratura italiana e con partnership di grande pregio che ci vedono protagonisti”.

“Ci tengo- ha proseguito Naclerio – a rivolgere un sentito ringraziamento alla Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli, ai media partner della Rai, al Charity Partner HHT Onlus, a Palazzo Acampora, al Campus Principe di Napoli e a tutti coloro che ci affiancano in questo progetto ambizioso, che rappresenta una vetrina di grande prestigio per Agerola e per tutta la Campania. Il claim del Festival quest’anno è “Radio Bellezza”, con la dedica ai 100 anni dalla nascita della radio”.

“Come Città Metropolitana di Napoli – ha affermato il Sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi – abbiamo deciso, con convinzione e impegno, di sostenere anche quest’anno la rassegna Sui Sentieri degli Dei perché si tratta di un appuntamento di grandissimo spessore che arricchisce in maniera determinante l’offerta culturale e artistica che l’area metropolitana partenopea riesce a garantire a chi voglia trascorrere l’estate, cittadini, turisti, visitatori, sul nostro territorio”.

“Con questa serie di eventi, tutti di altissima levatura e a ingresso gratuito, alla straordinaria bellezza che solo la Città metropolitana di Napoli può offrire – in particolare, in questo caso, l’area di Agerola, a cavallo tra due dei luoghi più belli al mondo, la costiera sorrentina e quella amalfitana, con panorami da sogno, arte, storia, cultura, ambiente, enogastronomia e tanto altro – si coniuga, sulla base di una proficua sinergia istituzionale che vede il contributo di tutti, una proposta in grado di proiettare questo territorio ai massimi livelli nei circuiti turistici internazionali. Abbiamo intrapreso questo percorso ormai da qualche anno e, grazie anche al grande impegno delle istituzioni locali che beneficiano del nostro sostegno, i risultati sono oggi sotto gli occhi di tutti”, ha concluso il Sindaco Manfredi.

Il claim “Radio Bellezza”

Rai Radio Tutta Italiana, anche per la 13 edizione è media partner del “Festival Agerola, sui sentieri degli Dei”, questa volta insieme a Rai Isoradio, che sarà una presenza costante, con collegamenti in diretta per raccontare la manifestazione e il territorio, grazie all’impegno del Direttore Alessandra Ferraro.

Da non perdere i suggerimenti sugli artisti ed appuntamenti all’insegna della “Radio bellezza”, progetto ideato da Paolo Logli, per celebrare i 100 anni di Radio Rai.

Iniziativa che quest’anno, si concentra sul ruolo della radio nel diffondere la bellezza e nel rafforzare l’identità nazionale. Il cartellone di Radio Bellezza include eventi che esplorano la storia della radio, celebrano artisti che hanno lasciato un segno nella musica italiana e promuovono la bellezza in tutte le sue forme, tanto da diventare claim del festival.

E così anche quest’anno, su dei due palchi in location mozzafiato, la bellezza della musica dal vivo si mescolerà al racconto e al fascino della radio. Agerola è ormai una presenza costante nelle Reti Tv principali e nelle manifestazioni nazionali più importanti, grazie a eventi eccellenti come il Festival, completamento virtuoso di un ciclo di lavoro e promozione, in cui l’attenzione ai particolari si traduce in un cast che per tutta l’estate saprà soddisfare le esigenze e i desideri di un pubblico sempre più vasto ed esigente.

La diffusione

Le piattaforme digitali Web, Dab ed Fm, RaiPlay Sound e i social ufficiali faranno vivere, anche a migliaia di chilometri, la bellezza dell’alta costiera amalfitana.

La conduzione dei concerti sarà affidata a Gianmaurizio Foderaro e interverranno altri professionisti di fama nazionale.

Con Rai Isoradio, Rai Radio Tutta Italiana e Rai Napoli serate uniche, la suggestione dei luoghi e la grandezza degli artisti anche quest’anno faranno la differenza.

I premi

Ancora una volta gli artisti che calcheranno i palcoscenici del Festival saranno motivo di orgoglio e renderanno onore alla memoria di chi ad Agerola ha trovato ispirazione per i propri capolavori, in primis Salvatore Di Giacomo, Francesco Cilea e Roberto Bracco, cui sono dedicati i tre premi che quest’anno saranno assegnati rispettivamente a Colapesce DiMartino, alla Banda Musicale dell’Aeronautica Militare e al Banco del Mutuo Soccorso, con l’aggiunta di altri due riconoscimenti: Agerola alla carriera, destinato a Maurizio Vandelli, e il Premio Speciale Festival Agerola, che sarà consegnato a Dargen D’Amico.

A questi riconoscimenti si aggiunge anche quest’anno il Premio HHT Onlus assegnato a Ermal Meta. Agerola Sui Sentieri degli Dei condivide fortemente l’impegno sociale dell’associazione HHT Onlus che raccoglie i pazienti affetti da Teleangectasia Emorragica Ereditaria (HHT è l’acronimo inglese), i loro familiari, i sostenitori e i clinici, e lavora su tutto il territorio nazionale collaborando con le organizzazioni internazionali per diffondere la conoscenza di questa patologia spesso silente e trovare una cura.

Tutti gli spettacoli al Parco Colonia Montana (1200 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Tutti gli spettacoli al Belvedere Parco Corona (300 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Alba magica al Monte Tre Calli dalle 19.00 del 14 agosto alle ore 05.00 del 15 agosto.

In allegato il cartellone completo degli eventi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews