ABUSIVISMO. DE LUCA INCONTRA GRATTERI E SINDACI SU DEMOLIZIONE IMMOBILI PER COMUNI FLEGREI E ISOLA ISCHIA AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO

“D’intesa con il procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, coadiuvato dal procuratore aggiunto Antonio Ricci e dai sostituti Raffaele Barela e Giulio Vanacore, abbiamo tenuto questa mattina una riunione con i sindaci e i rappresentanti dei Comuni di Bacoli, Barano d’Ischia, Forio d’Ischia, Ischia, Pozzuoli e Quarto per rendere operative alcune richieste di demolizione di immobili abusivi situati nelle aree R3, ad elevato rischio idrogeologico”. Ne dà notizia il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “La Regione Campania – annuncia – ha dato la propria disponibilità a finanziare ad horas le operazioni di abbattimento, come già fatto lo scorso anno per il bunker del boss Zagaria a Casapesenna. È un ulteriore passo, vogliamo dare un segnale forte e andare avanti sulla strada della legalità e della tutela ambientale”.