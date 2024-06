S.O.S. Campania: L’Odissea dei Disoccupati di Lunga Durata

133 Visite

Un gruppo di cittadini campani ha lanciato un appello disperato per evidenziare la loro difficile situazione e testimoniare sulla reale crisi della politica regionale, che si riflette drammaticamente a livello nazionale. Il grido di aiuto è rivolto al Ministero del Lavoro, che di recente ha finanziato un programma destinato ai cosiddetti disoccupati di lunga durata, dimenticandosi però di un ampio segmento della popolazione. “Possediamo un libretto formativo ricevuto nel 2008 dall’ente Regionale della Campania, che testimonia la nostra condizione,” affermano i disoccupati. In molti hanno aderito al programma GOL del Ministero del Lavoro, senza però ottenere i risultati sperati. Questi cittadini si trovano tra i disoccupati di più lunga durata e vantano una formazione continua, ottenuta attraverso enti pubblici e privati in Campania. Nonostante ciò, rimangono senza lavoro, intrappolati in una spirale di precarietà e incertezza. La loro domanda è chiara e pungente: “È una dimenticanza vera e propria nei nostri confronti o un’altra discriminazione ai danni dei più deboli e sfortunati?” Questo appello evidenzia una problematica che necessita di attenzione immediata, chiamando in causa le autorità competenti per una risposta concreta e risolutiva. *A voi l’ardua sentenza.*













