Giugliano, Salvemini via? Il ds Fracchiolla: “Al momento nessuna offerta concreta, vogliamo trattenerlo”

Le parole del direttore sportivo del Giugliano Domenico Fracchiolla alla testata SportChannel, riguardo l’attaccante Francesco Salvemini: “Con l’Avellino c’è un buon rapporto con tutta la dirigenza, a partire dal Direttore Perinetti che stimo tantissimo. Al momento non ci è pervenuta nessuna offerta concreta per Salvemini. Abbiamo proposto al calciatore un rinnovo importante perché pensiamo sia fondamentale per la nostra idea. Noi come società, il mister, lo riteniamo incedibile. Abbiamo manifestato al calciatore e al suo enturage tutta la nostra voglia e il nostro interesse nel trattenerlo. Per noi Salvemini ha un valore importante e un peso specifico, semmai dovesse esserci dell’interesse concreto, noi faremo valere il fatto che per noi è un calciatore fondamentale, e questo diremo a quelle società che dimostreranno un interesse concreto e reale”.













