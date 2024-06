Casavatore, lite in famiglia: 44enne colpisce con una chiave inglese alla testa 66enne. Arrestata

137 Visite

Questa mattina i carabinieri della locale stazione e della sezione operativa della compagnia di Casoria sono intervenuti a via Circumvallazione esterna 41 dove era stata segnalata una lite in famiglia. Dai primi accertamenti pare che poco prima ci fosse stata una lite molto accesa tra una 66enne e una sua parente che di anni ne ha 44. Durante la lite la 44enne avrebbe colpito in testa la vittima con una chiave inglese per poi allontanarsi. La 66enne é stata trasferita nell’ospedale di Frattamaggiore in codice rosso e sottoposta a intervento chirurgico. Al termine delle indagini i carabinieri coordinati dalla procura di napoli nord hanno arrestato per tentato omicidio la 44enne, poi rintracciata. Le cause della lite sarebbero riconducibile a motivi di natura economica. L’arrestata, incensurata del posto, è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. La vittima è tuttora ricoverata in prognosi riservata.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews