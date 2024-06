Villaricca-Marano, incidente via Palermo: migliorano condizioni dei feriti

410 Visite

Migliorano le condizioni dei due feriti coinvolti nell’incidente di sabato scorso lungo via Palermo, arteria che congiunge il comune di Villaricca a Calvizzano e Marano. I feriti, uno ricoverato al Cardarelli e l’altra – una ragazza di 21 anni di Pianura – al Santa Maria delle Grazie, ne avranno per parecchio ma, fortunatamente, sono da ritenersi fuori pericolo. Fratture multiple e piccole emorragie sono tenute sotto osservazione dai medici dei due nosocomi. Non si hanno ancora notizie, invece, dei funerali di Salvatore Fico, il 28enne di Marano deceduto nell’impatto frontale con un altro motoveicolo.













