Il nuovo Dl sui Campi Flegrei non andra domani in Consiglio dei ministri. Lo dice il ministro per la protezione civile, Nello Musumeci, a GEA. «Stiamo lavorando per reperire i fondi necessari, non e un’impresa facile in questo contesto, io penso molto ragionevolmente che entro il mese potremmo deliberare», spiega.













