Antonella Clerici operata. L’affetto degli amici vip: “Forza, siamo con te”

Il mondo dello spettacolo (e non) si stringe attorno ad Antonella Clerici. La conduttrice Rai è stata operata d’urgenza alle ovaie: un intervento non programmato e arrivato dopo un controllo di routine a Roma. “Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene”, ha scritto la 60enne ringraziando i medici che l’hanno seguita. La presentatrice ha condiviso sui social network una foto in cui è nel letto dell’ospedale romano in cui è ricoverata, con il dito indice e il dito medio alzati, in segno di vittoria. Un’immagine che è stata sommersa da like e commenti positivi, molti di personaggi noti, che hanno espresso vicinanza e sostegno ad Antonellina.

Attori, cantanti, soubrette, persino dottori hanno voluto inviare un messaggio di supporto ad Antonella Clerici dopo la sua operazione di rimozione delle ovaie. “Buona guarigione Antonella, un abbraccio immenso!”, ha scritto ad esempio Baby K. E poi: Mara Venier (“Ti abbraccio!”), Clementino (“Riprenditi presto, forza Anto!”), Nek (“Antonella buona guarigione. Ti vogliamo bene”), Anna Foglietta (“Forza Antonella! Forza! Siamo con te, ti vogliamo tutti un gran bene”), Emma (“Un bacio cuore”), Lorella Cuccarini (“Un abbraccio immenso”).













