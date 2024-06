Marano, lavori in via Ranucci e perdita idrica via Campana: gli aggiornamenti

522 Visite

I lavori in via Ranucci riprenderanno la prossima settimana, verosimilmente nella giornata di martedì. Per ora è stato messo in sicurezza un tratto di strada, per la ripresa dell’intervento si attende la conclusione dell’iter elettorale.

Perdita idrica in via Campana. Gli uffici fanno sapere che si tratta di una seconda perdita, sempre riferita a una medesima condotta idrica. Probabilmente si interverrà con sostituzione della condotta la prossima settimana.













