Ponticelli, fuggono con tre chili di hashish nel cofano

294 Visite

La gazzella dei Carabinieri è ferma in via Luigi Crisconio, cuore del “centro storico” di Ponticelli.

E’ la PMZ Poggioreale. Ha i lampeggianti accesi, i militari indossano il giubbotto antiproiettile e imbracciano paletta e M12.

E’ notte e in quella stradina stretta passano poche auto.

Tra queste una Fiat 500. Ha un’andatura normale, spedita. Fino a quando il conducente nota le luci blu.

Rallenta, poi frena fino a fermarsi.

I due militari sono esperti. Hanno già capito che qualcosa non va, così puntano fari e torce.

L’auto rimane ferma per qualche secondo poi qualche metro di retromarcia, un paio di rapide manovre per cambiare senso di marcia e la fuga.

I carabinieri sono già ai loro posti. L’inseguimento dura per centinaia di metri, fino in via Carlo Miranda.

Nell’abitacolo ci sono un uomo e una donna. Sembrano tranquilli nonostante

Quando uno dei due militari solleva la ruota di scorta trova ben 57 panetti di hashish. Quasi 3 chili di stupefacente avvolti in plastica nera. Anche una mazza da baseball.

In manette finirà Luca Risimini, 26enne di Ponticelli. Denunciata per resistenza a pubblico ufficiale la donna che era con lui in auto, coetanea di Anzio.

Per il 26enne il carcere, in attesa di giudizio. Risponderà di detenzione di droga a fini di spaccio e porto di oggetti atti ad offendere.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews