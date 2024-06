Marano, eventi fine anno scolastico Amanzio Ranucci Alfieri

314 Visite

Gli alunni dell’Istituto comprensivo Amanzio Ranucci Alfieri, sono coinvolti in questo

scorcio di anno scolastico in una tre giorni di manifestazioni conclusive dei principali

progetti svolti nei mesi di attività didattiche extracurricolari o svolte in continuità tra i tre

ordini di scuola.

Nella mattinata di sabato primo giugno presso il PALAMARANO, si è tenuta la Festa dello

Sport 2024, una kermesse sportiva delle classi di scuola secondaria ad indirizzo sportivo,

che ha visto gli alunni esibirsi in tornei di pallamano, pallavolo, rugby e basket, premiati

tutti con medaglie al termine dei giochi e delle gare che sono state affrontate con lo spirito

dell’amicizia e del rispetto delle regole, a conferma di quanto lo sport sia un valido

strumento educativo e di diffusione delle competenze di cittadinanza. Le sfide sono state

precedute dalla parata iniziale degli atleti con l’alfiere portabandiera, introdotte dalla

presentazione della dirigente scolastica, dott.ssa Antonietta Guadagno, dall’Inno di Mameli

eseguita al sassofono da Domenico D’Angelo e da una coreografia di ballo a cura delle

cheerleader.

Il 4 GIUGNO la manifestazione finale del progetto continuità VIA APPIA-REGINA VIARUM fa

il bis poiché si svolgerà sia presso il plesso RANUCCI che presso il plesso ALFIERI (via

Tagliamento). Qui sarà possibile partecipare in due diverse fasce orarie 9:00/11:00 e

11:30/13:30 e si intitolerà “Sulla via della storia…da Roma… a Brindisi”, un percorso

itinerante che partendo dal teatro, continuerà nella palestra esterna e si concluderà

nell’aula Natura prevedendo la vendita di manufatti e prodotti gastronomici a tema.

Al plesso RANUCCI (via Ranucci) invece, si svolgeranno tre tappe: ore 9:00/10:30 nella sala teatro andrà in scena la rappresentazione teatrale “In viaggio sulla Via Appia” (in continuità tra classi 5° Ranucci e SSIG); ore 10:00/11:30 nel refettorio si potrà assistere a “I romani ieri e oggi” canti e dialoghi in continuità tra classi di 1^ primaria e bimbi cinquenni della scuola dell’infanzia dei plessi Amanzio e Ranucci; alle ore 11:30/13:00, nell’atrio, le classi 5^ Amanzio in continuità con SSIG si esibiranno nella rappresentazione teatrale “Due passi sull’Appia Antica”. Il 5 GIUGNO alle ore 17.30 infine, presso il Teatro Alfieri di via Tagliamento andrà in scena il musical tratto dalla fiaba La Bella e la Bestia, il percorso formativo per i ragazzi che vogliono intraprendere una carriera artistica. Il progetto si è svolto a classi aperte, in continuità verticale tra primaria e secondaria ed è stato realizzato partendo da una puntuale selezione per il casting nei settori della recitazione, del ballo, del canto e della scenografia. Tutto ciò ha consentito di concretizzare quel curricolo verticale a fondamento della mission e della vision della scuola, che porterà sul palco i contenuti e la magia del pluripremiato capolavoro di Walt Disney.

Nota stampa













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews