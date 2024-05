MARANO, MORRA HA TROVATO L’AVVOCATO: LA CONSIGLIERA DI MINORANZA SCHIATTARELLA LO DIFENDE A SPADA TRATTA SUL CASO DEL BENE CONFISCATO AI SIMEOLI

261 Visite

Il sindaco di Marano Matteo Morra può dormire sonni tranquilli: ha finalmente trovato il nuovo legale per le cause del Comune. Si tratta della novella consigliera comunale di minoranza Barbara Schiattarella, esponente di Fratelli d’Italia, che in una recente intervista rilasciata ad un blog locale, in merito al sopralluogo effettuato pressi gli uffici della Sime Costruzioni, ha difeso a spada tratta l’operato dell’amministrazione comunale e del primo cittadino, tra l’altro non presente al sopralluogo. Schiattarella, candidata sindaco e consigliera di Fratelli d’Italia, è più tenera di un grissino e nell’intervista – rilasciata insieme alla consigliera Fanelli – è a tratti più determinata di un consigliere di maggioranza.

Schiattarella, anziché porre in evidenza che (non si sa per quale ragione) mancavano le chiavi che avrebbero dovuto dare la possibilità ai consiglieri di visitare i locali adibiti a scuola e quindi accertare se vi fossero realmente le condizioni per spostare alcune classi della scuola San Rocco verso l’edificio confiscato, si è preoccupata di difendere il sindaco.

Schiattarella, anziché analizzare ciò che sta accadendo o potrebbe accadere, ovvero che Morra vorrebbe espropriare dei terreni a ridosso di via San Rocco e via Barco, su cui costruire, forse, tra chissà quanti anni una nuova scuola per i bambini della periferia omonima. Schiattarella, anziché preoccuparsi del fatto che il Sindaco vorrebbe proporre una variante urbanistica – da votare in consiglio comunale – in favore della famiglia D’Ambra per sanare la scuola, anzi l’edificio abusivo in cui attualmente si trovano gli studenti, sembra perfetta nel ruolo di avvocato della giunta. Schiattarella non deve fare di certo opposizione a prescindere, ma prima di difendere l’operato della maggioranza, un consigliere di minoranza dovrebbe, forse, far emergere prima le tante, troppe incongruenze o comunque dubbi sorti sul caso. Schiattarella, esponente del partito della premier Meloni, partito di destra, ancora una volta si mostra soft, super soft nei confronti del sindaco del Pd.













