Chico Forti riabbraccerà la madre. Il giudice gli concede il permesso

Chico Forti potrà riabbracciare sua madre, oggi 96enne, dopo 16 anni dall’ultima volta. A dare l’annuncio atteso è Andrea Di Giuseppe, parlamentare di Fratelli d’Italia eletto nella circoscrizione nord e centro America, che ha seguito in prima persona il caso Forti, facilitando il suo ritorno in Italia per finire di scontare la sua pena nel nostro paese. “ Pochi minuti fa ho dato alla madre e al fratello di Forti la notizia che Chico ha ottenuto il permesso per visitarli “. L’ex velista, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pyke, potrebbe lasciare il carcere entro questa settimana, accompagnato da una scorta formata da agenti di polizia penitenziaria.













