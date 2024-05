Tempesta in volo tra Londra e Singapore, un morto e vari feriti. Atterraggio d’emergenza a Bangkok

192 Visite

Una persona è morta e diverse altre – si parla di una trentina di persone – sono rimaste ferite (principalmente alla testa) a bordo di un volo della Singapore Airlines in seguito a “gravi turbolenze” durante un volo da Londra a Singapore, che è stato fatto atterrare oggi all’aeroporto di Bangkok: lo ha reso noto la compagnia aerea.

La vittima è un cittadino britannico di 73 anni. L’uomo ha perso la vita per un arresto cardiaco, probabilmente per lo spavento provato durante le turbolenze. Lo ha riferito Kittipong Kittikachorn, capo dell’aeroporto di Bangkok. La persone ferite, invece, sono state “lanciate contro le cappelliere” dell’aereo, come riporta Sky News. Tra di esse, sette sono gravi.













