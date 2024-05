Clan Contini, sconti di pena per molti accusati: ecco tutte le condanne

108 Visite

Data odierna si è concluso l’appello bis per diversi soggetti accusati di associazione mafiosa appartenenti al clan Contini. Le indagini compendiate in anni di intercettazioni e d investigazioni ad opera della DDA di Napoli e dei CC del Ros portarono all’arresto di oltre cento persone appartenenti a vario titolo al cartello dell’Alleanza di Secondigliano. Nomi illustri vennero tratti in arresto nel giugno del 2019, Francesco Mallardo detto Ciccio Mallardo, Patrizio Bosti, Eduardo Contini ritenuti i vertici di uno dei sodalizi più potenti della Campania e numerosi altri soggetti ristretti a vario titolo, dal cassiere del clan al partecipe . nei primi due gradi di giudizio fu utilizzata la “mano pesante” in quanto furono irrogate condanne dure e severe nei confronti di molti. A settembre del 2023 la 1 sez. della Suprema Corte di Cassazione, con un vero colpo di scena, annullava la sentenza per diversi soggetti con rinvio ad altra Corte di Appello di Napoli per una nuova valutazione sia in punto di pena che in punto di responsabilità.

Ebbene in data odierna la Corte di Appello 3 sez. di Napoli ha dovuto ex novo affrontare la vicenda dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio per alcun soggetti . la 3 sez. di Corte di Appello di Napoli, mantenendosi in linea con la decisione della Suprema Corte di Cassazione, ha ridotto di molto le pene per numerosi soggetti tra cui Caso Pietro, ritenuto il cassiere del clan e factotum di Bosti Ettore, Giordano Giuseppe, Petrone Salvatore, Esposito Ettore, Delle Donne Maurizio, Capozzoli Vincenzo, Costa Gennaro, Crisitiano Antonio, De Feo Alfredo Marsiglia Giuseppe, De Piano Giuseppe, e Picardi Patrizio. Quest’ultimo assolto dal reato contestato.

Pene decisamente ridotte se si considera che a breve alcuni di loro potranno lasciare anche il carcere , a fronte delle severe condanne inflitte nei precedenti gradi di giudizio

Il collegio difensivo era composto dagli avvocati Melania Maisto, Antonio Cavallo, Beatrice Salegna, Leopoldo Perone, Claudio DAvino, Giuseppe Perfetto, Andrea Imperato, Amalia Roberti, Nunzio Limite, Salvatore D’Antonio, Massimo Vetrano, Giuseppe Ricciulli, Vittorio Guadalupi, Antonietta GenovinoCl













