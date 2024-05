Marano. Ex compagni delle elementari si ritrovano a cena 43 anni dopo

603 Visite

Gli ex alunni della scuola statale elementare di Via Ranucci a Marano di Napoli si sono riuniti dopo 43 anni per una cena speciale al Rifugio del Nonno. In quattordici si sono ritrovati per trascorrere una serata all’insegna della nostalgia, nel contempo, della gioia di ricordare i bei tempi passati insieme.

La serata è stata allietata dai ricordi della loro storica maestra Liberata Perreca, che ha lasciato un segno indelebile nei loro cuori con la sua gentilezza e saggezza. I compagni di classe, come per magia, si sono ritrovati bambini di nuovo, rievocando il passato e la figura della maestra che li ha tanto ispirati e insegnato.

L’amicizia, la complicità e l’alchimia tra di loro è rimasta intatta nonostante gli anni trascorsi lontani l’uno dall’altro. La rievocazione dei bei momenti passati insieme ha reso la serata ancora più speciale e unica.

Gli ex compagni si sono ripromessi di rivedersi presto, consapevoli che i ricordi sono come

gocce di memoria che continuano a brillare nel loro cammino. Ringraziando la maestra che ha influenzato così positivamente le loro vite, si sono lasciati con la consapevolezza che quei momenti di intimità speciale appartengono ormai a un passato che è importante tenere vivo nel cuore.

In un mondo sempre più frenetico e veloce, ritagliarsi un momento di riflessione e nostalgia con vecchi amici è diventato un gesto prezioso e raro da apprezzare e custodire gelosamente. La serata è stata un tuffo nei ricordi, un’occasione per rallentare e apprezzare il passaggio del tempo insieme, rimanendo sempre legati da una sincera e profonda amicizia.

Gli ex alunni della classe Elementare sezione A del Plesso Ranucci di Marano di Napoli, anni 1976-1981.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews