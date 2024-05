Metro Napoli, a dicembre l’apertura della linea centro direzionale-tribunale

239 Visite

E’ prevista per dicembre l’apertura delle due nuove stazioni della metro Linea 1 del Centro direzionale e del Tribunale. Questa mattina il sindaco e l’assessore alla mobilità hanno effettuato per il Comune di Napoli un sopralluogo sui cantieri, guidati dal presidente della società concessionaria Metropolitana di Napoli. Progettata dall’architetta Benedetta Miralles Tagliabue, la stazione Centro Direzionale è quasi ultimata; in autunno cominceranno le prove tecniche che consentiranno poi l’entrata in funzione. L’opera è costata 43 milioni di euro, cofinanziata dal Comune di Napoli / Cassa depositi e prestiti, dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. La stazione Tribunale, progettata dall’architetto Mario Botta, sarà il nuovo capolinea fino all’apertura completa dell’anello, che includerà la stazione di Capodichino.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews