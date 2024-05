A Cercola voti comprati a 30 euro: in carcere anche la candidata dei Verdi, indagato il candidato sindaco del Pd

309 Visite

La cosca dei De Micco-De Martino aveva messo le mani sulle amministrative di Cercola dell’anno scorso comprando voti a 30 euro al primo turno e 20 euro al ballottaggio nel quartiere popolare Caravita, e tra i 15 indagati di un’inchiesta per voto di scambio politico mafioso c’è anche il candidato sindaco Pd, Antonio Silvano, uscito sconfitto dalle urne. È quanto emerge dalle 240 pagine di un’ordinanza eseguita stamane dai carabinieri di Cercola e Torre del Greco, al termine di indagini coordinate dalla Dda di Napoli – pm Henry John Woodcock e Stefano Capuano, procuratore Nicola Gratteri – per le quali fondamentale è stato il trojan installato sui cellulari di alcuni indagati.

In carcere sei persone, una settima ai domiciliari, su decisione del Gip che ha accolto gran parte dell’impianto accusatorio dell’ufficio di procura. È finita in galera Giusy De Micco, candidata non eletta a Cercola per Europa Verde (lista a sostegno di Silvano), sorella di Sabino De Micco, consigliere di municipalità di Napoli per Fratelli d’Italia, anche lui in carcere. Secondo le accuse riscontrate dalle intercettazioni dove si fa riferimento alle preferenze comprate, i due fratelli e il padre avrebbero stanziato la somma di 1800 euro per l’acquisto di un pacchetto di 60 voti.