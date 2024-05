Milena Santirocco, la verità nella notte: «Non sono stata rapita, ho inventato tutto, volevo suicidarmi”

La versione data danon aveva convinto sin dal momento in cui si è presentata in commissariato a Castel Volturno la sera del 4 maggio. Ed è stata la stessa maestra di ballo di Lanciano a smentirsi in un secondo interrogatorio: «Non sono stata rapita, volevo uccidermi», ha confessato. Nessun rapimento da parte di due persone incappucciate che l’avrebbero portata sul litorale campano: la 54enne avrebbe inventato tutto, spinta dalla disperazione. «Volevo togliermi la vita», ha ribadito in un nuovo interrogatorio davanti al magistrato Silvia Di Nunzio.