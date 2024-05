Giulia Cecchettin avrebbe compiuto oggi 23 anni, la sorella Elena: “Mi manchi così tanto”

197 Visite

Se il suo fidanzato Filippo Turetta non l’avesse sequestrata e uccisa la notte dell’11 novembre 2023 oggi, domenica 5 maggio, Giulia Cecchettin avrebbe compiuto 23 anni. Un anno fa la studentessa di Vigonovo (Venezia) aveva trascorso questa giornata a Padova insieme al papà Gino: i due si erano scattati un selfie sorridenti in una bella giornata di sole ed apparivano spensierati e felici dopo mesi di dolore seguiti alla morte della madre Monica. Nulla quel giorno avrebbe fatto pensare che di lì a qualche mese una tragedia ancora più grande si sarebbe abbattuta su di loro.

Elena Cecchettin intanto stamattina ha dedicato alla sorella Giulia una storia su Instagram: “Non ho mai pensato di crescere senza di te. Non avevo mai programmato di non vedere la tua età. Non avevo mai pianificato di festeggiare il tuo compleanno senza te. Mi manchi così tanto”, ha scritto, pubblicando una foto sorridente insieme alla sorella.













