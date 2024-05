CASERTA. LA POLIZIA LOCALE INDAGA SU UN PRESUNTO FURTO DEI RESTI DI UN DEFUNTO

241 Visite

La Polizia Locale di Caserta, diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, nel tardo

pomeriggio di sabato a seguito di segnalazione del custode è intervenuta presso il cimitero

comunale sito in Via Cappuccini per effettuare delle verifiche su un loculo. Dai rilievi effettuati dagli Agenti della Polizia Locale e da una prima ricostruzione della scena si è riscontrato che la parte esterna della nicchia era stata distrutta e frantumata restando così scoperta e che all’interno della stessa non vi era nessun ossario contenente i resti del defunto. Sono state avviate le indagini per accertare se i resti del defunto fossero stati spostati in altro luogo all’interno del cimitero, facendo delle verifiche nell’immediatezza sul posto e contattando anche i responsabili che si occupano del settore. Tutte le ipotesi sono al vaglio della Polizia Locale, tra cui anche il presunto furto dell’ossario con i resti al momento da parte ignoti. Il custode del cimitero su invito del Comandante Piricelli ha formalizzato la denuncia presso gli uffici del Comando di Polizia Locale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews