La comunità di Marano si stringe al dolore delle famiglie Morra-Carputo-Racca per la prematura dipartita di Salvatore Morra, 52 anni, barbiere con attività in piazza del Plebiscito. Salvatore, stroncato da un brutto male, era persona molto conosciuta in città, di carattere docile, sempre pronto a dare consigli e una mano a chi ne aveva bisogno. Le esequie muoveranno dalla chiesa dell’Immacolata alle ore 17,30 di domani, domenica 5 maggio. Lascia la moglie e due figli.

Michele Izzo