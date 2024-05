Astrazeneca ritira l’autorizzazione del vaccino in Ue

Stop all’autorizzazione al vaccino anti-Covid in Europa: la conferma è arrivata direttamente dai vertici di Astrazeneca. “Considerata la quantità di vaccini disponibili ed efficaci per le nuove varianti di Covid-19, non c’è più stata domanda per il vaccino Vaxzevria* che di conseguenza non è più stato prodotto ne distribuito. Come precisato dall’azienda anglo-svedese all’Adnkronos Salute, non prevedendo una futura domanda per il farmaco, Astrazeneca ha pertanto deciso di ritirare l’autorizzazione all’immissione in commercio per Vaxzevria all’interno dell’Ue.

Una novità significativa che arriva pochi giorni dopo l’ammissione da parte di Astrazeneca che uno degli effetti collaterali del suo vaccino anti-Covid può essere la sindrome da trombosi con trombocitopenia (TTS). In Inghilterra è stata presentata un’azione legale collettiva contro il colosso della biofarmaceutica perché il farmaco – sviluppato insieme all’Università di Oxford – avrebbe causato danni gravi o fatali a diversi pazienti. Dai documenti del procedimento è spuntata per la prima volta l’ammissione del rischio di trombosi rare.