Bagnoli: una lite per futili motivi degenera. Arrestato dalla Polizia di Stato un minorenne per tentato omicidio

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante i servizi all’uopo predisposti all’interno di un locale, in occasione di una nota manifestazione musicale, hanno notato alcuni ragazzi in lite e sono immediatamente intervenuti accertando che, due di questi, erano stati colpiti con alcuni fendenti all’addome a seguito di una lite scaturita da futili motivi e successivamente trasportati da personale sanitario, in codice rosso, presso l’Ospedale San Paolo.

L’attività di indagine, esperita dagli operatori del Commissariato di zona, ha consentito di individuare, sul posto, il presunto autore del ferimento, che presentava ferite da taglio alle mani, e di rinvenire, nei pressi di una staccionata, poco distante, il coltello utilizzato durante la lite.

Pertanto, un 17enne napoletano, è stato tratto in arresto per tentato omicidio.













