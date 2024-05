456 Visite

Mansarda in fiamme a Mugnano. C’erano ponteggi all’esterno e sembra che gli operai stessero eseguendo dei lavori con la guaina, che avrebbe poi preso fuoco. Non ci sono feriti, la palazzina era disabitata, eccezion fatta per il piano terra. Sul luogo dell’evento diverse squadre dei vigili del fuoco, che stanno ancora domando il rogo. Indagano i carabinieri di Marano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews