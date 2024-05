In ricordo di Giovanna Bifulco Accardi. C’è attesa per la sentenza

107 Visite

In ricordo di Giovanna Bifulco Accardi. Una morte tragica, un’influenza in tre giorni curata con tantissima negligenza medica invece di cercare di farla stare bene, le cure azzardate e i medicinali prescritti dai sanitari in tutti i tre giorni ripetitivamente senza seguire una visita e assicurarsi lo stato di salute di Giovanna la lasciarono alle complicazioni e peggioramento di salute fino alla morte. Una morte scomoda: appena ci fu il decesso tentarono subito di mascherarlo, tutto avviene all’ombra del Vesuvio, nella cittadina di San Giuseppe vesuviano e nella cittadina di Terzigno.

Indagini preliminari condotte dalla Procura di Nola, poi misteriosamente archiviate, riaperte poi il processo penale, poi il processo civile e oggi, dopo tantissimi anni, si attende che i Giudici della Corte di Cassazione Roma si pronunciano sul caso morte Giovanna, in questi anni un dolore silenzioso nell’anima e nel cuore sopportato da tanta paura, minacce, intimidazioni bugie e ingiustizie, una morte scomoda quella di Giovanna. Tanti coinvolti. Chiedo a tutti voi, nell’ansia dell’attesa per la giusta Giustizia per Giovanna, una preghiera.

Giuseppe Accardi Bifulco













