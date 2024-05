Fassino e i profumi rubati: sei testimoni lo inchiodano, il deputato Pd è indagato

La prima volta sarebbe stata a dicembre, sotto Natale. Una commessa trentenne ha messo a verbale di aver notato l’ex sindaco di Torino entrare nella profumeria dell’aeroporto di Fiumicino e di averlo riconosciuto subito. Poco dopo lo avrebbe visto nascondere nel suo bagaglio a mano un flacone di profumo Chance di Chanel, dal costo di 130 euro. La donna ricorda di essersi sorpresa del gesto e di essersi sentita a disagio, ma sarebbe intervenuta subito chiedendo a Fassino se aveva bisogno di aiuto. L’ex ministro della Giustizia avrebbe risposto: “Sto andando a pagare. Mi indica le casse?”. La commessa comunque segnalò l’episodio.

Quando rivide entrare il politico il 27 marzo, la donna pensò: “Vuoi vedere che succede di nuovo?”. La dipendente era con un collega e avrebbe visto Fassino prendere lo stesso profumo della volta scorsa e metterselo in tasca. Nel secondo episodio la donna preferì far intervenire la sicurezza e seguire l’ex sindaco di Torino da lontano, ma i vigilantes non avrebbero fatto in tempo a raggiungerlo, per cui il politico sarebbe riuscito ad allontanarsi con la refurtiva.

Il terzo episodio sarebbe quello del 15 aprile scorso, quando la proprietà del negozio ha detto basta e infatti Fassino era atteso sia dalle commesse sia dai vigilanti e sarebbe stato di nuovo colto sul fatto mentre si sarebbe intascato lo stesso profumo per poi tentare di andarsene con il trolley in una mano e il cellulare nell’altra. Secondo i testimoni, che hanno chiamato subito la polaria, l’ex ministro della Giustizia non avrebbe mai risposto altezzosamente, come invece trapelato sui media, e non avrebbe mai pronunciato frasi come “Lei non sa chi sono io”. Avrebbe invece cercato di pagare, ma la responsabile del negozio avrebbe rifiutato. Fassino avrebbe quindi comprato un altro profumo e se ne sarebbe andato, pensando di chiudere così la questione. La proprietà del negozio invece ha scelto di denunciare per policy aziendale.

Fassino, anche per tramite del suo avvocato difensore Nicola Gianaria, ribadisce che si è trattato di un malinteso, che intendeva pagare, che aveva le mani impegnate per cui avrebbe agito goffamente mettendo il profumo in tasca, ma non avrebbe mai avuto l’intenzione di rubare.