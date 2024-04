Napoli, ancora bullismo a scuola: studente picchiato, frattura delle ossa nasali

Perde per qualche istante le forze, poi viene soccorso da altri compagni di classe. Naso rotto, sangue sul viso, scattano i soccorsi. Viene allertata la mamma del ragazzino picchiato, che si precipita a scuola e accompagna il figlio in ospedale. Corsa in taxi all’ospedale Cardarelli. Momenti di tensione, il ricovero al Pronto soccorso è decisivo per bloccare il sangue e dare inizio a un trattamento sanitario necessario per ricomporre le ferite.

Tutto il resto è nel referto medico allegato agli atti della denuncia: frattura delle ossa nasali, con prognosi iniziale di 15 giorni, con ricovero ed indicazione all’immediato trattamento chirurgico. In sintesi, il 15enne viene operato due giorni dopo l’ingresso al Cardarelli, per essere poi dimesso con la diagnosi di «frattura chiusa delle ossa nasali, ridotta chirurgicamente». Il resto è storia di un’indagine della Procura di Napoli (a partire dall’ufficio minorile) che dovrà verificare l’attendibilità della denuncia, sulla scorta delle testimonianze che verranno acquisite, ma anche della versione delle due parti, oltre che dei referti medici che sono stati depositati agli atti. A formalizzare la denuncia, l’avvocato Sara Perrotta che assiste la famiglia del ragazzino costretto a ricorrere alle cure mediche. Stando alla prima ricostruzione, quella dello scorso 17 aprile non sarebbe stata la prima aggressione. Nel corso degli ultimi mesi, la vittima del pestaggio sarebbe stato offeso e maltrattato in più di una occasione. A questo punto risulta doveroso ascoltare il 15enne indicato come responsabile del gesto di violenza avvenuto all’interno degli spogliatoi. Nel corso dell’esposto, i legali fanno riferimento anche ad alcuni potenziali testimoni dell’episodio. In questo senso sono stati indicati i nomi di almeno sei alunni, che avrebbero assistito all’aggressione. Ma non è tutto. C’è il filone della responsabilità oggettiva, a proposito della responsabilità di vigilare su alunni minorenni.